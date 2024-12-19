Миддлтон для поздравления с Рождеством взяла фото со съемок ролика о победе над раком

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и ее муж принц Уильям поздравили британцев с Рождеством и Новым годом. Для открытки они взяли фотографию со съемок ролика, в котором она сообщила о завершении курса лечения от рака.

На это обратил внимание Telegram-канал «Антиглянец».

На открытке вся семья Кейт – муж и трое детей. «Желаем тебе очень счастливого Рождества и Нового года», - сказано в подписи к ней.

Для открытки взято фото из видео, которое Миддлтон разместила, когда сообщила о завершения курса химиотерапии. На кадрах семья гуляет в лесу, держится за руки, играет, устраивает пикник на природе.

Миддлтон рассказала в ролике, что закончила курс химиотерапии, когда лето подошло к концу. Она называла тяжелыми девять месяцев жизни.

«Это время, прежде всего, напомнило нам с Уильямом о необходимости задуматься и быть благодарными за простые, но важные вещи в жизни, которые многие из нас часто принимают как должное. Просто любить и быть любимым», - говорила Кейт.

Ранее сообщалось, что муж готовит Миддлтон романтический сюрприз. Речь шла о поездке на архипелаг Силли.