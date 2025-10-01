Тело Анджелины Джоли послужило науке: новое открытие может спасти тысячи женщин

Британские медики представили революционный метод мониторинга, который может изменить подход к профилактике рака у женщин с наследственной предрасположенностью. Речь идет о носительницах мутации в генах BRCA1 и BRCA2, которую в прессе часто называют «геном Джоли» — после того как актриса Анджелина Джоли публично рассказала о своем опыте профилактических операций. Об этом сообщает The Telegraph.

До сих пор таким пациенткам, чей риск развития рака яичников достигает 44%, для кардинального снижения угрозы предлагалась профилактическая операция по удалению яичников и маточных труб. Однако этот шаг ведет к ранней менопаузе и лишает женщин возможности иметь детей, что заставляет многих откладывать решение.

«Женщины стоят перед мучительным выбором: лишиться возможности родить ребенка и столкнуться с хирургической менопаузой или жить в постоянном страхе», — объяснил профессор Адам Розенталь, гинеколог из Университетской больницы Лондона.

Новый тест, получивший название ROCA (Алгоритм риска рака яичников), предлагает альтернативу. В его основе — регулярный (каждые четыре месяца) анализ крови на уровень белка CA-125. Инновация заключается в том, что алгоритм отслеживает не просто абсолютные показатели, а динамику изменения уровня белка у каждой конкретной женщины, создавая ее индивидуальный «профиль нормы».

«Компьютер фиксирует скорость изменения. Если у пациентки показатель стабильно рос с 5 до 10, а затем за короткий период подскочил до 20 — это тревожный сигнал, даже если цифра формально остается в пределах нормы», — отметил профессор Розенталь.

При обнаружении подозрительной динамики женщина направляется на углубленное обследование. Это позволяет выявлять опухоли на самой ранней, бессимптомной стадии, когда для их удаления требуется менее обширное хирургическое вмешательство.

По данным издания, клинические исследования показали, что применение теста ROCA позволяет вдвое сократить число случаев, когда рак яичников диагностируется на поздней, трудноизлечимой стадии. Это дает тысячам женщин с наследственной предрасположенностью надежду на сохранение здоровья без необходимости делать преждевременный и тяжелый выбор.

