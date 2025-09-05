Блондинка с каре и ярким макияжем: Анджелина Джоли кардинально сменила имидж

Папарацци засняли Анджелину Джоли на съемочной площадке фильма «Тревожные люди» в Лондоне. На опубликованных в Сети фотографиях видно, что голливудская звезда кардинально изменила имидж — она обстригла волосы и покрасила их. Кадры представил DailyMail.

На снимках актриса прогуливается под зонтом. На ней видно белое вечернее платье, которое она прикрыла черной паркой. На ногах у Джоли — белые туфли.

Что касается верха, то он претерпел изменения с последнего выхода Анджелины в свет. Знаменитость неожиданно предстала с каре и окрашенными в белый цвет волосами. На контрасте с новой прической смотрится макияж на лице у Джоли. Она накрасила губы в ярко-красный цвет и подвела глаза черным.

Ранее сообщалось, что Джоли продает особняк в Голливуде за 24,5 млн долларов. В свое время актриса купила его из-за Брэда Питта.