Телеведущая Опра Уинфри помогает эвакуироваться жителям Гавайев после землетрясения на Камчатке

Известная американская телеведущая Опра Уинфри помогает эвакуироваться жителям Гавайев, где объявлено предупреждение о цунами после мощного землетрясения на Камчатке.

Во вторник, 29 июля, первые волны высотой более одного метра, вызванные землетрясением магнитудой 8,8 на Камчатке, достигли Гавайев. Жителям региона приказано покинуть свои дома. Как пишет People, в связи с этим Уинфри открыла свою частную дорогу на Мауи, чтобы помочь жителям эвакуироваться из района.

Округ Мауи опубликовал пресс-релиз, в котором говорилось, что 71-летняя телеведущая делает все возможное, чтобы помочь.

«Как только мы услышали предупреждения о цунами, мы связались с местными правоохранительными органами и Федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях, чтобы убедиться, что дорога открыта. Все остальные сообщения являются ложными», — сообщил изданию представитель Опры.

Также представитель знаменитости заявил, что дорога будет оставаться открытой столько, сколько потребуется. В настоящее время местные правоохранители находятся на месте происшествия и помогают жителям. За раз пропускает по 50 автомобилей, чтобы обеспечить безопасность всех участников.

Ранее мы писали о том, что на Камчатке, во время землетрясения, 14-летняя девушка успешно родила ребенка.