Тейлор Свифт вошла в пятерку самых богатых женщин среди знаменитостей. Об этом сообщает PeopleTalk.

Певица Тейлор Свифт с состоянием в 1,3 млрд долларов стала одной из самых богатых женщин среди зарубежных знаменитостей. Она заняла в списке четвертую строчку.

Третье место заняла певица Рианна с накоплениями 1,4 млрд долларов. На втором месте расположилась предпринимательница и актриса Ким Кардашьян — она заработала 1,7 млрд долларов. А первую строчку заняла телеведущая и журналистка Опра Уинфри с состоянием 3 млрд долларов.

Замыкает список с конца певица Мадонна — ее накопления оценили в 580 млн долларов.

Отметим, что в России одной из самих богатых женщин называют главу Wildberries Татьяну Бакальчук. Ее состояние оценивают в 5,5 млрд долларов, что значительно больше, чем у заграничных звезд.

Ранее мы писали о том, что Тейлор Свифт побила рекорд Майкла Джексона, выступив 8 раз на стадионе Уэмбли.