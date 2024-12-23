Тейлор Свифт пришла на вечеринку в образе за 4,2 млн рублей

Певица Тейлор Свифт вышла в свет в наряде за 4,2 млн рублей. 35-летняя звезда выбрала роскошный образ в честь окончания своего большого тура Eras. Кадры публикует зарубежный портал Page Six.

По данным источника, девушка посетила вечеринку в честь своего тура и появилась перед гостями в черном приталенном мини-платье от бренда Balmain. Наряд стоит 4290 долларов (примерно 443 тысячи рублей).

К своему образу исполнительница добавила роскошные украшения. Ее серьги марки De Beers из белого золота с 60 бриллиантами общим весом примерно 4,74 карата стоили 36 тысяч долларов (примерно 3,72 миллиона рублей).

Напомним, что Тейлор Свифт завершила тур с рекордными заработками в 2 млрд долларов. По оценкам журналистов, это самый кассовый музыкальный тур в истории. Всего Свифт провела 149 концертов, на которых побывало около 10 млн человек по всему миру.

При этом артистка позаботилась о своих сотрудниках и выплатила им премии.

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