Тейлор Свифт обвинили в игнорировании больной Селин Дион на «Грэмми», об этом сообщает Газета.Ru.

Певица Тейлор Свифт получила очередную премию «Грэмми» — на этот раз за альбом года. Это ее четвертая награда в данной номинации. Вручать статуэтку на сцену вышла певица Селин Дион. Известно, что она страдает от неврологического расстройства, которое поражает центральную нервную систему.

Многие телезрители отметили, что Свифт небрежно отнеслась к коллеге по сцене и даже не поблагодарила ее за врученную премию. Вместо этого, она, не глядя на Дион, взяла статуэтку и подошла к краю сцены, чтобы поприветствовать аудиторию.

Впрочем, после волны недовольства в соцсетях опубликовали совместный снимок певиц, на котором Тейлор Свифт обнимает Селин Дион. По мнению западной прессы, на этот шаг пошли пиарщики Свифт, которые хотели пресечь негативную реакцию в сторону певицы.

Ранее мы писали о том, что певица Бейонсе посетила премию «Грэмми» с возлюбленным и дочерью.