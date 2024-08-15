Окружение Джастина Бибера считает, что беременная Хейли использует его ради денег

Окружение популярного певца Джастина Бибера считает, что беременная супруга Хейли использует его исключительно ради денег. Об этом пишет Life&Style.

Выяснилось, что музыкант продолжительное время оплачивает не только бытовые расходы, путешествия, все необходимое для будущего ребенка, но также берет на себя бизнес жены. Причем подобные требования выдвигает не Хейли, а ее менеджеры. Уточняется, что фирма модели, управляющая в том числе ее брендом косметики, регулярно выставляет счета Биберу

«Даже после похода в Taco Bell (сеть ресторанов. — Прим. «Страсти») ее менеджеры выставляют ему счет», — рассказал информатор.

Стоит отметить, что сам Джастин рад полностью взять на себя финансовую ответственность за супругу и предоставить ей все необходимое. Однако, как считает источник, цена слишком высока. Так, пару месяцев назад ходили слухи, что певец практически банкрот. Инсайдер поведал, что исполнитель продал весь свой музыкальный каталог ради содержания семьи, а в минувшем месяце он впервые за долгое время согласился на частное выступление ради денег.

«Если настанет день, когда Джастин не сможет обеспечить Хейли тот образ жизни, который она хочет, она уйдет? Он не хочет терять Хейли. Она — все, что есть у Джастина», — резюмировал источник.

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