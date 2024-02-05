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ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 февраля 2024, 12:32
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СМИ узнали, как дочери Майкла Джексона удалось скрыть 80 татуировок на «Грэмми»

СМИ узнали, как дочери Майкла Джексона удалось скрыть 80 татуировок на «Грэмми»

© ROBYN BECK/AFP/East News

Дочь короля поп-музыки Майкла Джексона Пэрис появилась на церемонии вручения премии «Грэмми-2024» в Лос-Анджелесе в откровенном черном платье люксового бренда Celine. Однако внимание гостей и журналистов, присутствовавших на мероприятии, привлек не наряд, а отсутствие многочисленных татуировок, покрывающих тело певицы.

Как призналась Пэрис, она решила замазать тональным кремом все 80 татуировок, чтобы они не отвлекали внимание от ее шикарного образа.

«Мне нравится меняться», — приводит Daily Mail слова дочери Майкла Джексона.

Позже выяснилось, что Пэрис скрыла рисунки на теле не ради образа, а в рамках рекламного контракта с компанией, производящей косметику. Команда бренда зафиксировала и опубликовала момент, когда звезда наносила крем на татуировки.

Ранее мы писали, что американская певица Билли Айлиш стала обладательницей премии Grammy. Ее композиция What Was I Made For, прозвучавшая в фильме «Барби», победила в номинации «Песня года».

Источник фото:ROBYN BECK/AFP/East News
Источник:Daily Mail
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Грэмми
Майкл Джексон
татуировки
звезды