СМИ узнали, как дочери Майкла Джексона удалось скрыть 80 татуировок на «Грэмми»

Дочь короля поп-музыки Майкла Джексона Пэрис появилась на церемонии вручения премии «Грэмми-2024» в Лос-Анджелесе в откровенном черном платье люксового бренда Celine. Однако внимание гостей и журналистов, присутствовавших на мероприятии, привлек не наряд, а отсутствие многочисленных татуировок, покрывающих тело певицы.

Как призналась Пэрис, она решила замазать тональным кремом все 80 татуировок, чтобы они не отвлекали внимание от ее шикарного образа.

«Мне нравится меняться», — приводит Daily Mail слова дочери Майкла Джексона.

Позже выяснилось, что Пэрис скрыла рисунки на теле не ради образа, а в рамках рекламного контракта с компанией, производящей косметику. Команда бренда зафиксировала и опубликовала момент, когда звезда наносила крем на татуировки.

