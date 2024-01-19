Актер Венсан Кассель впервые вышел в свет с новой возлюбленной Нарой Баптистой

Актер Венсан Кассель впервые публично представил свою новую возлюбленную Нару Баптиста. Она модель бразильского происхождения. Об этом сообщает Daily Mail.

Выход в свет пары состоялся на показе бренда Ami 19 января. Перед фотографами возлюбленные не скрывали чувств и обнимались. На Касселе был бежевый бомбер, брюки и черная рубашка, а его избранница – в черном платье с глубоким декольте и пальто.

Напомним, что разговоры о новом романе актера ходят с конца прошлого года. Все началось с того, что он подписался в социальных сетях на бразильскую модель и стал все чаще оставлять под ее фото лайки и комментарии. А затем папарацци стали «ловить» пару на свиданиях и совместном отдыхе.

К слову, Нарой Венсан заинтересовался после того, как расстался с Тиной Кунаки, с которой был в отношениях с 2016 года. Первое время никто не воспринимал их союз всерьез, но спустя два года они сыграли свадьбу, а затем начали воспитывать ребенка. Разошлись они в 2023 году. В окружении пары признавались, что причиной стала измена Тины.

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