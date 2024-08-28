Таскал по дому и избивал: сценариста «Трансформеров» ждет суд за насилие над женой

На сценариста «Трансформеров» Роберто Орси подали в суд за насилие над женой. Об этом сообщает Газета.Ru.

Актриса Адель Хезер Тейлор подала в суд на мужа Роберто Орси. Сценарист «Трансформеров» и «Стартрека» обвиняется в избиениях жены. Тейлор заявила, что супруг регулярно обзывал ее, таскал по дому и оставлял синяки на теле.

По словам заявительницы, Орси изнасиловал ее в 2022 году, аргументировав это тем, что ей нравится физическое насилие. При этом сценарист подтверждал свои проблемы с алкоголем, которые провоцируют у него приступы агрессии.

Адель Хезер Тейлор тоже арестовывали в 2020 году за применение силы к супругу — тогда девушку отпустили из полиции после внесенного залога Орси. Она аргументировала свои действия тем, что защищалась от мужа.

Адвокаты сценариста опровергают обвинения подзащитного в домашнем насилии.

Ранее мы писали о том, что бойфренд Беллы Хадид впервые высказался о романе с моделью.