Танцор уронил 65-летнюю певицу Мадонну на концерте в Сиэтле

Танцор уронил 65-летнюю певицу Мадонну: он поскользнулся и упал вместе с артисткой, которая сидела на стуле. Инцидент произошел на концерте в Сиэтле.

Соответствующую видеозапись опубликовало издание StarHit в своем Telegram-канале.

Танцор вез Мадонну по сцене на стуле – она сидела нога на ногу. Однако мужчина поскользнулся и упал, а за ним и Мадонна.

Исполнительница продолжила петь, лежа на сцене. Она не сдержала эмоций и расхохоталась. Фотограф помог ей подняться. Как ни в чем ни бывало Мадонна выступала дальше.

Ранее сообщалось, что поклонники подали в суд на Мадонну за задержку концерта на два часа. Они объяснили, что артистка нарушила условия контракта поздним выходом на сцену. Из-за этого зрителям пришлось добираться до дома на такси. Истцами оказались два поклонника Мадонны.