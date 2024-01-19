Поклонники подали в суд на Мадонну за задержку концерта на два часа

В отношении певицы Мадонны подали в суд за задержку концерта. Истцами выступили два поклонника – Майкл Феллоуз и Джонатанн Хэдден.

Подробности приводит издание ABC News.

Поклонники объяснили, что концерт 13 декабря был запланирован на 20.30, а начался в 22.45. Из-за этого мероприятие закончилось позже, а фанатам пришлось добираться до дома на такси. Кроме того, концерт не стал для них праздником, так как рано утром требовалось идти на работу и заниматься семейными обязанностями.

Фанаты решили, что Мадонна нарушила условия контракта поздним выходом на сцену. Они подали иск в суд Бруклина. Размер заявленной ко взысканию компенсации не называется.

В исковом заявлении говорится, что Мадонна неоднократно опаздывала на предыдущие концерты. Истцы признаются: они знали, что певицу придется ждать несколько часов.

Выступление Мадонны состоялось в рамках гастрольного тура, начатого в октябре 2023 года. Первоначально планировалось, что гастроли начнутся с июля, но их отложили из-за бактериальной инфекции у певицы в начале лета.

Ранее сообщалось, что балерина Анастасия Волочкова обратилась в полицию из-за публикации видео с актером Никитой Джигурдой.