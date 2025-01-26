Там он узнал о смерти матери: принц Уильям и Кейт Миддлтон отправились в особое место на выходные

Принц Уильям и Кейт Миддлтон покинули Лондон на несколько дней по особому поводу. Супруги вышли на связь в соцсети и сообщили, что отправились в Шотландию на выходные, чтобы отпраздновать Ночь Бернса.

В официальном аккаунте в соцсети члены королевской семьи поделились видео с живописные озера и горы Шотландии. Принц Уильям и Кейт Миддтон поздравили подданных с праздником в честь дня рождения знаменитого шотландского поэта Роберта Бернса — Ночь Бернса. Как оказалось, по этому случаю пара решила провести выходные на севере Великобритании. Судя по всему, супруги улетели без детей.

«Празднуем красоту Шотландии, силу природы и поэзию Роберта Бернса. Счастливой Ночи Бернса», — подписали ролик принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Стоит отметить, что Шотландия занимает особое место в сердцах пары. Так, в 2001 году принц Уильям впервые встретился с будущей женой в Сент-Эндрюсском университете, где они учились на одном факультете. Но вместе с тем Шотландия ассоциируется у принца Уэльского с личной трагедией. Он находился в замке Балморал, когда узнал о смерти матери, принцессы Дианы. В непростое время утешением для наследника стала природа тех мест.

«Я был в Балморале, когда мне сообщили, что моя мать умерла. Все еще пребывая в шоке, я нашел утешение в службе в церкви Крети в то самое утро. И в последующие мрачные дни скорби я находил утешение и поддержку на шотландской природе. В результате моя связь с Шотландией навсегда останется крепкой. Наряду с этим болезненным воспоминанием есть и одно из самых радостных, потому что именно здесь, в Шотландии, 20 лет назад я впервые встретил Кэтрин. Само собой разумеется, что город, где вы встречаете свою будущую жену, занимает особое место в вашем сердце», — делился принц Уильям.

Ранее сообщалось о том, что принц Уильям готовит романтическое путешествие для Кейт Миддлтон.