Принц Уильям планирует романтический сюрприз для Кейт Миддлтон

Принц Уильям готовит романтический сюрприз для Кейт Миддлтон. Об этом пишет издание The Mirror.

По данным источника, наследник британского престола готовит для своей супруги романтическое путешествие. В поездку пара может отправиться в 2025 году, а финальным местом назначения станет архипелаг Силли, расположенный в 45 километрах от юго-западного побережья Великобритании.

Уточняется, что старший сын короля Великобритании Карла III желает подарить супруге как можно больше положительных эмоций после перенесенного рака. Вдобавок Силли, население которого насчитывает порядка 2,2 тысячи человек, — это одно из самых любимых мест Кейт и Уильяма, где у них есть возможность отдохнуть вдали от любопытных глаз.

Помимо этого, принц делает все, чтобы предстоящее Рождество прошло идеально. На празднике будут присутствовать родственники Кейт.

«Их всегда приглашают, но в этот раз Уильям хочет, чтобы собралась вся семья и в канун Рождества, и на само Рождество», — рассказал информатор.

Ранее Король Карл III призвал принца Уильяма не повторять его ошибки в браке.