Такой ее еще не видели: Анджелина Джоли вышла в свет после кардинального преображения

Актриса Анджелина Джоли вышла в свет в кардинально новом образе. Артистка появилась на премьере фильма с кудрявыми волосами. Об этом пишет Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

Накануне 49-летняя Анджелина Джоли посетила премьеру фильма «Мария» о жизни оперной певицы Марии Каллас, которая состоялась в рамках фестиваля AFI Fest в Лос-Анджелесе. Актриса, известная своими консервативными взглядами на стиль и внешность, появилась на красной дорожке в кардинально новом образе. Знаменитость позировала перед камерами с пышной прической с кудрявыми волосами.

Артистка выбрала для мероприятия облегающее бежевое шелковое платье в пол, поверх которого надела темную накидку. Анджелина Джоли дополнила образ серьгами и браслет. Актрисе сделали макияж с черными стрелками и алыми губами.

Пользователи Сети принялись обсуждать новый образ знаменитости, отметив, что ее было сложно узнать.

«Это что-то новенькое! Очень необычно», «Блондинкой мы ее уже видели, а вот кудрявой — еще ни разу», «Такие забавные мелкие кудри, но ей определенно идет», — написали в Сети.

Напомним, «Мария» — художественный фильм режиссера Пабло Ларраина («Спенсер: Тайна принцессы Дианы», «Джеки») совместного производства Германии, США, ОАЭ и Италии об оперной певице Марии Каллас. В качестве сценариста картины выступил Стивен Найт («Спенсер», «Острые козырьки»). Главную роль в ленте исполнила Анджелина Джоли. Премьера фильма состоялась 29 августа 2024 года на 81-м Венецианском кинофестивале.

Ранее сообщалось о том, что Анджелина Джоли тайно встретилась с предполагаемым бойфрендом в отеле. Слухи о романе актрисы и рэпера Akala появились в августе этого года. Тогда пару заметили выходящими вместе из отеля во время Венецианского международного кинофестиваля.