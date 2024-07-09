ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 09 июля 2024, 17:16
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Нанятый Эмбер Херд детектив не смог найти компромат, чтобы «уничтожить» Джонни Деппа

Детектив, нанятый Эмбер Херд для поиска компромата на Деппа, написал книгу.
Нанятый Эмбер Херд детектив не смог найти компромат, чтобы «уничтожить» Джонни Деппа

© Freepik

Детектив Пол Баррези, который был нанят актрисой Эмбер Херд для поиска компромата на Джонни Деппа, опубликовал книгу. Выяснилось, что он не нашел доказательств того, что актер применял физическое насилие в отношении женщин.

Баррези опубликовал книгу «Случайный свидетель Джонни Деппа». В ней детектив говорит, что опросил около 100 человек из окружения звезды. Однако большая часть из них оказалась на стороне актера: источники утверждали, что он всегда относился к женщинам с чувствами уважения и восхищения. Об этом пишет Telegram-канал «Антиглянец».

Таким образом, Херд не получила аргументов, чтобы разгромить Деппа в суде. Напротив, детектив фактически выступил в его защиту, узнав, что актер не позволил бы себе поднять руку на женщину.

Баррези был нанят командой Херд в 2019 году.

Напомним, актриса обвиняла мужа в домашнем насилии. Однако суд признал ее виновной в клевете.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал «Антиглянец»
Автор:Лилия Караева
Теги:
детектив
книга
Джонни Депп