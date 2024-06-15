«Так сосредоточена на бывшем муже»: жених Дженнифер Гарнер серьезно поговорил с ней о Бене Аффлеке

Жених Дженнифер Гарнер попросил актрису не лезть в отношения бывшего мужа Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. Об этом сообщает иностранное издание Daily Mail, ссылаясь на слова инсайдера.

Дженнифер Гарнер переживает за состояние экс-супруга и старается всячески оказать ему поддержку после слухов о его возможном разводе с Джей Ло. Недавно актриса даже опубликовала послание в социальных сетях, которое, по мнению поклонников, было обращено к Аффлеку. Кроме того, знаменитость стала больше общаться с самой Лопес.

В свою очередь, жених Гарнер Джон Миллер недоволен таким поступком своей невесты. Он считает, что Дженнифер лучше перестать опекать своего бывшего мужа.

«Джона беспокоит то, что Джен так сосредоточена на своем бывшем муже. Он глубоко заботится о Бене и сочувствует тому, через что он проходит с Джей Ло, но это не значит, что именно Джен должна решать проблемы своего бывшего мужа с его нынешней женой», – передает источник.

Миллер уверен, что Лопес и Аффлек сами разберутся в своих отношениях, а его возлюбленная не должна становиться няней для Бена.

«Это не обязанность Джен, и он ей об этом сказал», – заключил инсайдер.

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