Так хотела мама: известна весомая причина, по которой Гарри сложил королевские полномочия

Недавно на платформе «Netflix» состоялась премьера документального фильма Сассекских об их жизни в королевской семье. Новинка стала настоящей сенсацией, поскольку супруги не только вскрыли все «семейные» тайны, но и наконец-то объяснили, что заставило их сложить полномочия.

В народе бытует мнение, что отречение Гарри от королевских обязанностей — это результат дурного влияния Меган, якобы девушка никогда не ладила с именитыми родственниками, поэтому она поставила его перед выбором. Тем не менее внук Елизаветы II поспешил встать на защиту Маркл, поскольку он сам принял важное решение.

По словам принца, только в США он обрел настоящую свободу. В Великобритании Гарри был всегда под пристальным наблюдением прессы и короля. Сассекский пожаловался на то, что долгое время не мог жить так, как хочет. Кроме того, мужчина заявил: он совершил то, о чем долгое время мечтала его мама, леди Спенсер.

«Я приехал сюда, потому что я изменился, перерос свое порождение. Это были самые очевидные места, где, я думаю, моя мама в конечном счете собиралась жить», — объяснился Гарри.

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