Брэд Питт покушается на частную жизнь Анджелины Джоли

Когда-то Анджелина Джоли и Брэд Питт считались одной из самых красивых пар зарубежного шоу-бизнеса. За долгое время совместной жизни супруги успели стать многодетными родителями, но, к сожалению, спасти брак не удалось. Теперь молодые люди не вылезают из судебных разбирательств, а недавно адвокаты известной актрисы и вовсе обвинили Питта в покушении на частную жизнь.

Предметом нового спора экс-возлюбленных стала общая винодельня, которая расположена во Франции. В далеком прошлом это был их семейный бизнес, и сейчас Брэд обвиняет Джоли в нарушении договоренностей. Выяснилось, что актриса продала свою половину винодельни без его согласия. Подобное поведение очень не понравилось Питту, который оказался не знаком с новым партнером из России - Юрием Шефлером.

Кинодива согласилась участвовать в расследовании и предоставить необходимые документы. При этом Анджелина выдвинула встречные обвинения, касающиеся чрезмерной настойчивости и посягательств на частную жизнь. Вот почему она попросила экс-супруга не торопить ее и следовать сроку, установленному судом.

«Расследование будет дорогим, затраты будут увеличиваться при каждом повторном процессе сбора. Поиск документов не должен начинаться как минимум до тех пор, пока Питт не подаст исправленную жалобу», — заявили представители Джоли.

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл потеряла ребёнка от принца Гарри. Подробности читайте в этой статье.