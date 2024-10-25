Тайно заснял в 1994 году: сын любовницы бывшего короля Испании впервые обнародовал фото с их свидания

Сын актрисы Барбары Рей, являвшейся любовницей бывшего короля Испании Хуана Карлоса, впервые опубликовал фото с их свидания. Снимки были сделаны тайно в 1994 году. Они оказались в распоряжении Daily Mail.

Фотограф Анхель Кристо признался, что его мама специально пригласила монарха к себе домой, чтобы сделать компрометирующие кадры. Ее сын согласился помочь, так как она жаловалась на финансовые проблемы.

На снимках, которые Анхель показал спустя 30 лет, видно, как король обнимался с актрисой и целовался. Отметим, что самому тайному папарацци на тот момент было всего 13 лет.

Также Кристо рассказал, что его мама установила скрытую камеру еще и в спальне. Она хотела запечатлеть их связь, чтобы потом шантажировать королевскую семью. В итоге у нее это получилось. По данным источника, ей выплатили 3,5 млн евро.

Ранее появилась информация, что Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся к возможной скорой кончине Карла III.