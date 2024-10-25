Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся к возможной скорой кончине Карла III

Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся к скорой смерти больного раком Карла III. Об этом пишет издание In Touch Weekly со ссылкой на источник.

Некоторое время назад информаторы заявляли, что Кейт и Уильям якобы жаждут занять королевский трон как можно раньше, однако на деле супруги все еще не готовы к такому развитию событий. В частности, пара хочет, что Карл III как можно дольше выполнял свои обязанности.

«Кейт и Уильям меньше всего хотят отречения Карла. Они хотят, чтобы он оставался на престоле столько, сколько он захочет. Но есть ужасная реальность: он не молодеет, его состояние означает, что время для этого наступит как можно раньше. Реальность такова, что им придется подготовиться к такому развитию событий и настроиться на то, чтобы справиться как морально, так и на практике», — поделился инсайдер.

В настоящий момент Кейт Миддлтон и принц Уильм все чаще вынуждены задумываться о преждевременном восшествии на престол. При этом Карл относительно спокоен по поводу скорого прекращения своих королевских обязанностей.

«Он так счастлив, что Уильям выбрал такую замечательную партнершу и будущую королеву, что это избавило его от всех забот, потому что он знает, что монархия будет в надежных руках», — резюмировал источник.

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