Карл III во время выступления на балконе дворца отправил «послание» принцу Гарри

Король Карл III во время выступления на балконе Букингемского дворца отправил принцу Гарри «послание». Об этом сообщает издание Express.co.uk со ссылкой на эксперта по языку тела Джуди Джеймс.

Британский монарх отметил 80-летие окончания Второй мировой войны мероприятиями. Во время одного из них он появился на балконе Букингемского дворца в окружении членов королевской семьи. Все они наблюдали за пролетом Королевских ВВС, а также за парадом разного рода войск.

С королем и королевой были принц и принцесса Уэльские, а также их дети. Также Карла поддержал принц Эдуард, герцог Эдинбургский, герцогиня Эдинбургская Софи вместе с принцессой Анной и её мужем Тимоти Лоуренсом и, наконец, герцог Кентский.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс отметила, что появление на балконе семьи символизировало их стойкость и сплоченность.

«Моменты на королевском балконе всегда показывают, что королевская семья находится в наилучшем положении, обладая абсолютной властью и будучи крепкой семьей, которая смотрит свысока на толпы своих подданных, бурно приветствующих их в знак поддержки», – поделилась специалист.

По мнению эксперта, такой жест был, в том числе знаком для принца Гарри, с которым у звездных родственников произошел конфликт. Своим видом они якобы показали, что монархия продолжает оставаться сильной и способной объединять страну в моменты испытаний, несмотря на внутренние скандалы и расколы, вызванные личными заявлениями и позициями отдельных членов королевской семьи.

Ранее мы писали о том, что принц Гарри заявил о готовившемся на него покушении.