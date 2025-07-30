Тайна раскрыта: инсайдер рассказал, что происходит между Памелой Андерсон и Лиамом Нисоном

Домыслы о том, что между моделью и актрисой Памелой Андерсон и актером Лиамом Нисоном существует некая романтическая связь уже давно не дают покоя поклонникам обеих знаменитостей. Пару часто видят вместе на светских мероприятиях, во время которых всем очевиден их флирт друг с другом.

Однако никаких официальных подтверждений отношений звезд пока не поступало. Приоткрыть завесу тайны решил анонимный источник, чьи слова приводит Daily Mail.

Искра между 73-летним Нисоном и 58-летней Андерсон пробежала во время съемок продолжения культовой комедии «Голый пистолет». И как утверждает инсайдер, Памеле нравится Лиам, особенно за то, что он разделяет ее образ мыслей и жизни.

«Она рассказывала друзьям, что он влюблен в нее и делает много приятных вещей. Например, посылает ей цветы и проводит время с ее сыновьями и собаками», — рассказал аноним.

Однако, по его словам, паре нравится сохранять отношения в тайне. Знаменитости много времени проводят вместе в доме Андерсон в Канаде, где актриса часто готовит и занимается садом. Ее избранник активно ей во всем помогает.

Ранее мы писали о том, как Памела Андерсон блеснула новым образом на красной дорожке.