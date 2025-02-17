Без макияжа и в платье невесты: Памела Андерсон блеснула новым образом на красной дорожке

Американская актриса Памела Андерсон в последнее время не так часто выходит в свет. Но звезда решила сделать исключение на премии BAFTA, порадовав поклонников своим появлением на публике.

16 февраля в Лондоне прошла церемония вручения Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Среди приглашенных была и звезда Playboy.

Актриса выбрала для выхода в свет платье, напоминающее свадебное. Белый наряд с эффектным шлейфом подчеркнул плечи и фигуру Андерсон. Звезда дополнила образ аксессуарами: ожерельем, серьгами и кольцом бренда Pandora Lab-Grown Diamonds. Отметим, что Памела появилась на красной дорожке с распущенными волосами, а на ее лице не было видно макияжа, сообщает People.

В 1990-х звезда была замужем за рок-музыкантом Томми Ли. У бывших супругов есть два сына — Брэндон Томас и Дилан Джаггер. В 2006 году вступила в брак с Кидом Роком, их союз продлился год. Дважды супругом Андерсон был игрок в покер Рик Саломон, оба раза они разводились по причине мошенничества. 24 декабря 2020 года Андерсон вышла замуж за своего телохранителя Дэна Хейхерста, но спустя два года брак распался.

Напомним, Памела Андерсон рассказывала, как ее чуть не убили, приняв за другую знаменитость — участницу популярной группы The Chicks.