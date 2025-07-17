Отбывающий наказание за сексуальное насилие Харви Вайнштейн сделал сенсационное заявление о Гвинет Пэлтроу

Кинопродюсер Харви Вайнштейн сделал заявление об отношениях с актрисой Гвинет Пэлтроу. Он подтвердил, что домогался ее. Об этом сообщает RadarOnline.

В мае Вайнштейн ответил на обвинения звезды экрана, опровергнув, что приставал к ней. В интервью, которое он дал в тюрьме, продюсер признался, что никогда не проявлял знаки внимания к Гвинет. Однако, как стало известно СМИ, на допросе он рассказал совершенно иное.

В распоряжении журналистов оказалась стенограмма, которая доказывает, что домогательства все же были. Согласно результатам допроса Харви Вайнштейн сознался, что против воли актрисы, которой было 22 года, пытался вступить с ней в связь. На тот момент она состояла в романтических отношениях с Брэдом Питтом.

«Она знает, что я чувствовал. Я сказал ей, что извинился, и извинился перед Брэдом Питтом», - сказал кинопродюсер.

На данный момент Харви Вайнштейн находится в тюрьме, где отбывает наказание за сексуальное насилие. В заключении он намерен написать мемуары, в которых «разоблачит» многих звезд Голливуда.

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