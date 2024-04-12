Сыновья короля Карла III были против свадьбы отца с Камиллой

Принцы Гарри и Уильям были против того, чтобы их отец Карл III женился на Камилле. Они умоляли монарха не узаконивать отношения, но в итоге женщина все-таки стала его супругой. Об этом сообщает The Mirror.

Уже несколько лет отношения двух братьев оставляют желать лучшего. Однако когда-то они были едины и были против того, чтобы отец вступал в брак во второй раз. По их мнению, эта свадьба могла навредить и репутации Карла, и королевской семьи в целом. К тому же Гарри первое время в принципе негативно относился к Камилле, считая ее разлучницей, из-за которой разрушился союз родителей.

В одном из интервью принц делился, что видел счастье отца, но не понимал, зачем заходить так далеко. Вместе с братом он считал, что Карл может быть с Камиллой и без брака. Но у монарха были другие взгляды.

В итоге король все-таки женился во второй раз. На время Камилле даже удалось наладить отношения с пасынками. Но принц Гарри обиды не забыл. В нашумевших мемуарах он назвал мачеху «злодейкой», которая сыграла важную роль в «исчезновении» его матери.

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