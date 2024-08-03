Сына Дэвида Бекхэма Бруклина экстренно госпитализировали в больницу

Сын Дэвида Бекхэма Бруклин попал в больницу с переломом плеча. Об этом стало известно из соцсетей.

25-летний сын знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма Бруклин попал в больницу, о чем рассказал в соцсетях. Блогер поделился фотографией, на которой он лежит на больничной кушетке в кепке и пижаме.

Молодой человек рассказал, что сломал плечо. Рядом с ним в медучреждении находится жена Никола Пельтц.

«Но все в порядке, потому что Никола присмотрит за мной. Люблю тебя, детка!» — подписал кадры он.

Напомним, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц объявили о помолвке 11 июля 2020 года. 9 апреля 2022 года супруги официально оформили свой брак. При этом церемонию бракосочетания провели по еврейским традициям. Дело в том, что отец Пельтц — еврей.

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