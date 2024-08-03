«Невероятно обеспокоена»: больную раком Кейт Миддлтон ждет новое испытание

Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон, которая сейчас проходит курс химиотерапии, в скором времени ждет новое тяжелое испытание. Журналист и писатель Омид Скоби, написавший две книги о принце Гарри и Меган Маркл, готовит новый сериал о британской королевской семье. По данным источников, принцесса «невероятно обеспокоена» из-за того, что в ленте могут появиться порочащие семью подробности, а супруг принц Уильям успокаивает ее, передает GB News.

Омид Скоби является автором книг «В поисках свободы» и «Финал» о принце Гарри и Меган Маркл, у которых уже долгое время напряженные отношения с членами королевской семьи. По информации инсайдеров, заявления в автобиографических записках герцога Сассекского оскорбили чувства не только семьи, но и Кейт Миддлтон в частности.

Как сообщается, перед выходом сериала, дата которого пока неизвестна, принц Уильям и Кейт Миддлтон обеспокоены тем, в каком свете в картине может быть представлена королевская семья. Принцесса Уэльская опасается, что в ленте появится порочащая их информация.

«Сюжет сериала отражает историю Меган и Гарри, скрывающуюся за маской вымышленной драмы, и Кейт невероятно обеспокоена потенциальными сюжетными линиями. Уильям, конечно, заверил ее, что публика все поймет», — рассказал инсайдер.

По сюжету предстоящего сериала под названием Royal Spin («Королевское вращение») американский консультант по связям с общественностью оставляет свою политическую карьеру в Вашингтоне и приезжает работать в отдел коммуникаций в Букингемском дворце.

Напомним, 22 марта Кейт Миддлтон сообщила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. В январе 2024 года у жены принца Уильяма обнаружили рак во время тестов, сделанных после операции на брюшной полости.

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл готовит очередной жестокий удар по больной раком Кейт Миддлтон и Карлу III.