«Она не собирается поздравлять его»: Дженнифер Энистон отреагировала на развод Брэда Питта и Анджелины Джоли

Недавно стало известно, что спустя восемь лет завершился бракоразводный процесс между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. В беседе с Daily Mail инсайдер раскрыл, как отреагировала на эту новость бывшая жена актера Дженнифер Энистон.

По информации источника, звезда сериала «Друзья» не планирует «поздравлять» Брэда Питта с официальным разводом и не собирается обсуждать это на публике. При этом, как утверждается, Дженнифер Энистон искренне хочет, чтобы актер «был счастлив».

«Джен не хочет говорить о разводе Брэда и Анджелины, ни публично, ни в частном порядке. И она не собирается связываться с Брэдом и поздравлять его», — заявил инсайдер.

Собеседник издания добавил, что, когда экс-возлюбленные снова встретятся, «они будут сосредоточены друг на друге, и это не изменится». При этом они не станут обсуждать тему развода Брэда Питта и его отношения с Анджелиной Джоли.

«Они будут говорить о жизни, но точно не собираются погружаться в тему развода. Анджелина не является для них предметом обсуждения, и так будет всегда», — отметил источник.

По словам инсайдера, Брэд Питт и Дженнифер Энистон сохранили дружеские отношения после расставания и никогда не перестанут уважать друг друга.

«Джен хорошо ладит с Брэдом и дружит с ним. За эти годы оба уладили свои проблемы и никогда не перестанут относиться друг к другу с уважением», — подчеркнул собеседник Daily Mail.

Напомним, артисты состояли в браке с 2000 по 2005 год. Однако еще до оформления развода у Брэда Питта начались отношения с партнершей по фильму «Мистер и миссис Смит» Анджелиной Джоли, на которой женился в 2014 году. Спустя всего два года актриса подала на развод, и пара расторгла брак в 2019 году, несмотря на наличие шестерых общих детей. 30 декабря 2024 года после восьми лет судебных разбирательств бракоразводный процесс между экс-супругами завершился.

Ранее сообщалось о том, что раскрыто, куда планирует переехать Анджелина Джоли по окончании судов с Брэдом Питтом.