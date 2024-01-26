Сын Шер выдвинул против певицы уголовные обвинения

Сын певицы Шер Элайджа Блю Оллмен опротестовал желание матери оформить опекунство над ним. Как сообщает Fox News, 47-летний мужчина выдвинул против певицы уголовные обвинения, поддержав жену, которая заявляла, что мужчину похитили и насильно удерживали в реабилитационном центре.

В представленных в суде документах Оллмен заявляет, что отказался от употребления запрещенных веществ, поэтому находится в сознании и может самостоятельно распоряжаться своими денежными средствами. Ранее у певицы вызывало тревогу поведение наследника, она хотела оформить опекунство, чтобы контролировать его.

Кроме того, Оллмен отметил, что восстанавливает отношения со своей женой, Марианджелой Кинг. Сама Кинг поддержала его слова, заявив, что Шер не подходит для роли опекунши. Женщина также утверждает, что стала свидетельницей абьюзивного поведения со стороны певицы и сама пострадала от этого.

Напомним, что Элайджа Блю Оллмен — сын Шер и музыканта Грегга Оллмена, с которым певица поженилась вскоре после развода с Сонни Боно в 1975 году.

В иске о получении опекунства Шер утверждала, что из-за проблем с ментальным здоровьем и зависимости, сын растратил все поступающие к нему деньги и поставил под угрозу свою жизнь.

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