ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 мая 2025, 11:57
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Сын певицы Шер разводится после неудачной попытки спасти брак

Супруга сына Шер Элайджи Блю Оллмана подала на развод после 11 лет брака.
Сын певицы Шер разводится после неудачной попытки спасти брак

© CHRIS DELMAS/AFP/East News

Жена сына певицы Шер Элайджи Блю Оллмана, Марианджела Кинг, подала на развод спустя год после того, как пара воссоединилась после расставания. В качестве причины она указала «непримиримые разногласия».

Заявление на развод Кинг подала в Лос-Анджелесе в апреле 2025 года. Датой фактического расставания она указала 31 марта.

Пара поженилась в декабре 2013 года, а в 2024 году ненадолго расходилась, но затем воссоединилась. Сейчас 37-летняя Кинг просит у суда назначить ей временные алименты в размере шесть тысяч долларов в месяц, ссылаясь на продолжительность брака и финансовые возможности 48-летнего Оллмана.

Кроме того, Марианджела хочет получить право пользоваться домом и их общим автомобилем. Если Оллман захочет оставить машину себе, Кинг требует дополнительные 2,5 тысячи долларов в месяц на покупку собственного транспорта.

«У нас было прекрасное 13-летнее путешествие, наполненное воспоминаниями, которые я всегда буду беречь. Я знаю, что мы останемся друзьями, и Элайджа всегда будет занимать особое место в моем сердце», - приводит слова невестки Шер People.

Певица родила Элайджи Блю Оллмана в браке с Греггом Оллманом. Супруги развелись спустя три года после появления сына на свет. Два года назад Шер пыталась заморозить счета Элайджи из-за предполагаемых проблем с запрещенными веществами. Певица также никогда не скрывала антипатии к невестке.

Ранее мы писали, что 78-летняя Шер собирается выйти замуж за 39-летнего возлюбленного. На это певица начала намекать своим близким.