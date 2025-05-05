Сын певицы Шер разводится после неудачной попытки спасти брак

Жена сына певицы Шер Элайджи Блю Оллмана, Марианджела Кинг, подала на развод спустя год после того, как пара воссоединилась после расставания. В качестве причины она указала «непримиримые разногласия».

Заявление на развод Кинг подала в Лос-Анджелесе в апреле 2025 года. Датой фактического расставания она указала 31 марта.

Пара поженилась в декабре 2013 года, а в 2024 году ненадолго расходилась, но затем воссоединилась. Сейчас 37-летняя Кинг просит у суда назначить ей временные алименты в размере шесть тысяч долларов в месяц, ссылаясь на продолжительность брака и финансовые возможности 48-летнего Оллмана.

Кроме того, Марианджела хочет получить право пользоваться домом и их общим автомобилем. Если Оллман захочет оставить машину себе, Кинг требует дополнительные 2,5 тысячи долларов в месяц на покупку собственного транспорта.

«У нас было прекрасное 13-летнее путешествие, наполненное воспоминаниями, которые я всегда буду беречь. Я знаю, что мы останемся друзьями, и Элайджа всегда будет занимать особое место в моем сердце», - приводит слова невестки Шер People.

Певица родила Элайджи Блю Оллмана в браке с Греггом Оллманом. Супруги развелись спустя три года после появления сына на свет. Два года назад Шер пыталась заморозить счета Элайджи из-за предполагаемых проблем с запрещенными веществами. Певица также никогда не скрывала антипатии к невестке.

Ранее мы писали, что 78-летняя Шер собирается выйти замуж за 39-летнего возлюбленного. На это певица начала намекать своим близким.