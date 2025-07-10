Сын королевы Камиллы рассказал, сколько она выпивает

В 2025 году в британских СМИ стали появляться тревожные сообщения о том, что королева Камилла, супруга Карла III, якобы начала злоупотреблять алкоголем на фоне череды семейных кризисов. Якобы на женщину повлиял диагноз ее мужа, поведение Кейт Миддлтон, откровения принца Гарри и другие моменты. Недавно сын Камиллы от первого брака, Том Паркер-Боулз, решил прокомментировать эти слухи, сообщает The crowns.

Еще до свадьбы ходили слухи, что Камилла любила выпить. А сейчас обвинения стали звучать чаще. В соцсетях были опубликованы видео, на которых женщина была растеряна и вела себя странно. Появились инсайдеры, которые говорили о беспокойстве принца Уильяма. Он якобы из-за этого даже не хочет отправлять к мачехе детей и просит отца повлиять на нее.

Букингемский дворец проигнорировал эти спекуляции, что лишь подогрело интерес публики. Сын Камиллы решил высказаться на эту тему. В одном из интервью кулинар и писатель Том Паркер-Боулз затронул тему алкоголя в их семье.

«Я ни разу в жизни не видел ее пьяной. Она не пьет джин — никогда не пила. Бросила курить 20, а может, и 30 лет назад», — поделился мужчина.

По его словам, королева предпочитает изысканные напитки, например, красное вино, но строго контролирует количество.

«Буквально полтора бокала», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что британцев напугал залитый кровью глаз короля Карла III во время визита Макрона во дворец.