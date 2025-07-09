Британцев напугал залитый кровью глаз короля Карла III во время визита Макрона во дворец
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Состояние здоровья британского монарха Карла III вызывает все больше опасений. Во время трехдневного визита президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги в Виндзорский замок 8 июля, многие обратили внимание на то, что правый глаз короля был полностью залит кровью.
На фоне того, что 76-летний Карл проходит интенсивное лечение от рака, публика обеспокоилась еще сильнее. Впрочем, тревожный симптом изданию New York Post объяснили представители одной из самых известных клиник мира, Мэйо. По словам экспертов, это «может выглядеть тревожно», но обычно такое состояние глаза вполне безобидно и исчезает в течение примерно двух недель.
«Субконъюнктивальное кровоизлияние часто происходит без какого-либо очевидного вреда для глаза. Даже сильное чихание или кашель могут привести к разрыву кровеносного сосуда в глазном яблоке. Специально лечить это не нужно. Все пройдет само собой», — сказали специалисты.
Ранее мы писали о том, что король Карл III сделал шаг к примирению с младшим сыном, принцем Гарри. 76-летний монарх начал готовиться к собственным похоронам и включил его в план траурных мероприятий.