Сын Джоли и Питта впервые появился на людях после страшного ДТП: закрывал лицо рукой

Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта впервые появился на людях после аварии. 20-летний Пакс был с загипсованной рукой и прятал лицо от папарацци. Об этом сообщает Daily Mail и публикует фото.

Напомним, что звездный наследник провел несколько недель в больнице после ДТП. Пакс ехал на электровелосипеде и не стал надевать шлем. Парень спешил и пренебрегал правилами дорожного движения, а попав в аварию получил травмы и был госпитализирован.

Только на днях Пакса выписали из медучреждения. На кадрах он предстал с гипсом, а в остальном все было нормально. При этом сын актеров прятался от камер и прикрывал лицо рукой. Он был в белой футболке с черным жилетом, в джинсах и белых кроссовках.

Парень пообедал вместе с матерью, на которой был костюм в кремовом цвете с топом и кардиганом. Также Джоли примерила коричневые ботильоны, а глаза закрыла солнцезащитными очками. Женщина собрала волосы в хвост и выглядела элегантно.

Ранее мы писали о том, что принц Уильям появился на публике и удивил новым имиджем. Он решил больше не бриться и предстал с щетиной на лице. Поклонники полагают, что ему это посоветовала жена Кейт Миддлтон.