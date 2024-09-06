Принц Уильям появился на публике и удивил новым имиджем

Старший наследник британского престола принц Уильям сменил имидж и появился на публике в Лондоне на выставке «Бездомность: переосмысление». Об этом пишет New York Post.

42-летний принц Уэльский отрастил бороду и продемонстрировал результат. Для выхода в свет он выбрал синий костюм и отказался от галстука, расстегнув верх рубашки.

В соцсети X пользователи положительно восприняли новый образ принца.

«Держу пари, это потому, что принцессе Кейт нравится, когда он с бородой», — написал один из юзеров.

Стоит отметить, что до этого Уильям появлялся на публике с бородой в августе, когда вместе с женой Кейт Миддлтон поздравлял сборную Великобритании с выступлением на Олимпийских играх 2024 года в Париже в видео.

Ранее мы писали, что принц Гарри готов вернуться к королевским обязанностям, если Уильям извинится.