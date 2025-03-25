Сын актрисы Анджелины Джоли съехал от матери

Голливудская актриса Анджелина Джоли скучает по одному из сыновей - наследник переехал от нее в другой город. Об этом пишет издание The New York Times.

Знаменитость не стала раскрывать, кто именно из трех ее мальчиков перебрался в Нью-Йорк. Бывшая жена Брэда Питта отметила, что парень переехал в ее прежнюю квартиру, которую она купила много лет назад.

«На днях я сказала, что зайду в гости, и он ответил: 'Ты можешь дать мне день на уборку? Я ценю то, что он хочет убраться для своей матери. Но и в то же время… насколько там все запущено?», — высказалась артистка.

В настоящий момент звезда фильма «Лара Крофт: Расхитительница грабниц» вместе с пятью детьми проживает на Западном побережье Лос-Анджелеса. Артистка призналась, что намерена находиться здесь до наступления совершеннолетия близнецов Вивьен и Нокса.

«Но как только им исполнится 18, я смогу уехать. Я проведу много времени в Камбодже. Когда у вас большая семья, вы хотите, чтобы у них было личное пространство, покой, безопасность», — поделилась она.

Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились на съемках фильма «Мистер и миссис Смит» и объявили о своем романе в 2006 году. Спустя восемь лет пара решила пожениться и в 2014 году сыграла свадьбу на территории их общей французской винодельни. У актеров трое приемных детей, а также трое родных.

В 2016 году Джоли подала на развод с Питтом спустя два года после заключения брака.

Ранее мы писали, что Брэд Питт стал снова принимать гостей после развода с Анджелиной Джоли.