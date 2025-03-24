Брэд Питт стал снова принимать гостей после развода с Анджелиной Джоли

Отношения с моделью Инес де Рамон оказали благостное воздействие на психику актера Брэда Питта после его развода с Анджелиной Джоли. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Как отмечается, из-за долго тянувшегося расставания звезда Голливуда был в подавленном состоянии. Роман с де Рамон помог ему преодолеть трудности и вновь начать веселиться.

Отдельно инсайдеры отмечают, что Питт и Джоли практически не устраивали у себя вечеринок и не видели друзей. Де Рамон исправила и это — и начала приглашать в особняк возлюбленного его и своих друзей.

«Она — прирожденный хозяин и раскрывает эту сторону Брэда. Она очень легкая в общении и неприхотливая, никогда не бывает никаких драм», — приводит их слова Ok!

Теперь, как уточняется, у Питта регулярно бывает в том числе режиссер Квентин Тарантино.

Ранее мы писали о том, что Питт обратился к Джоли с отчаянной просьбой спустя два месяца после развода.