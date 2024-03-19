Сын актера Стивена Сигала тайно женился в Москве на российской модели Даниловой

Сын актера Стивена Сигала тайно женился в Москве на российской модели Айрин Даниловой. Об этом сообщает StarHit.

8 лет назад Стивен Сигал получил гражданство РФ за любовь к стране и профессиональные заслуги. Сын актера разделяет теплые чувства отца к России: Доминик не раз признавался, что любит гулять по Москве и посещать музеи. Кроме того, он отмечал, что испытывает симпатию к русским девушкам. В марте 2023 года стало известно о романе Доминика с российской моделью Айрин Даниловой. На днях пара тайно узаконила отношения.

Церемония бракосочетания состоялась 17 марта в Барвихе. На торжестве присутствовали только близкие люди — родственники и друзья.

«Стивен очень тепло общался со всеми, подарил невестке красивый букет роз. Выбор сына он определенно одобряет», — сообщил инсайдер.

Отмечается, что пара не планирует уезжать из России. Недавно модель заявила, что у них нет поводов для переезда.

Ранее мы писали о том, что 30-летней дочери актера Брюса Уиллиса Таллуле диагностировали аутизм. Подробности смотрите в этой новости.