Сыгравшие Жади и Лукаса в «Клоне» актеры показали, как выглядит их 19-летний сын

На снимке звездный наследник позировал на балконе в шортах. Он улыбался в камеру и выглядел расслабленным. В комментариях отметили, что парень хорош собой и похож и на маму, и на папу. Отец тоже иногда делится кадрами с сыном.

Напомним, что звезды сериала «Клон» расстались всего через несколько месяцев после рождения сына. Они публично объявили о разрыве, но подчеркнули, что будут заниматься воспитанием ребенка. Они продолжают общаться, уважительно относятся друг к другу и даже снимаются вместе в рекламе.

Антонелли говорила в интервью, что никогда не хотела запрещать экс-возлюбленному видеться с наследником. Она считает, что проблемы взрослых не должны касаться детей.

У исполнительницы роли Жади есть также 14-летние дочки-близняшки. Она счастлива в отношениях с режиссером Леонардо Ногейра, за которого до сих пор так не вышла замуж. Ранее мы писали о том, как выглядят их наследницы.