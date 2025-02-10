Сыгравшие Жади и Лукаса в «Клоне» актеры показали, как выглядит их 19-летний сын
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Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли показала 19-летнего сына, которого родила от коллеги Мурилу Бенисиу. Напомним, что звезды сыграли в проекте восточную красавицу Жади и ее возлюбленного Лукаса. Экранная любовь переросла в настоящую, но пара рассталась.
Женщина активно ведет соцсети и часто делится семейными снимками. В новой публикации она показала 19-летнего сын Пьетро, отдыхающего на море. Молодой человек старается избегать публичности.
На снимке звездный наследник позировал на балконе в шортах. Он улыбался в камеру и выглядел расслабленным. В комментариях отметили, что парень хорош собой и похож и на маму, и на папу. Отец тоже иногда делится кадрами с сыном.
Напомним, что звезды сериала «Клон» расстались всего через несколько месяцев после рождения сына. Они публично объявили о разрыве, но подчеркнули, что будут заниматься воспитанием ребенка. Они продолжают общаться, уважительно относятся друг к другу и даже снимаются вместе в рекламе.
Антонелли говорила в интервью, что никогда не хотела запрещать экс-возлюбленному видеться с наследником. Она считает, что проблемы взрослых не должны касаться детей.
У исполнительницы роли Жади есть также 14-летние дочки-близняшки. Она счастлива в отношениях с режиссером Леонардо Ногейра, за которого до сих пор так не вышла замуж. Ранее мы писали о том, как выглядят их наследницы.