Сыграл Вронского в «Анне Карениной»: назван самый красивый мужчина согласно «золотому сечению»

34-летний актер Аарон Тейлор-Джонсон, сыгравший Вронского в экранизации романа Льва Толстого «Анна Каренина», возглавил рейтинг самых красивых мужчин согласно «золотому сечению».

Как Daily Mail, топ-10 самых красивых мужчин ежегодно составляет британский пластический хирург Джулиан де Сильва. По мнению эксперта, лицо Тейлор-Джонсона на 93,04% соответствует «золотому сечению».

В частности, у актера идеальные овал лица и нос. Подбородок знаменитости соответствует «золотому сечению» на 95%, а расстояние между глаз — на 89%.

Второе место в рейтинге самых красивых мужчин досталось звезде мелодрамы «Эмили в Париже» Люсьену Лависконту. Его лицо соответствует «золотому сечению на 92,41%.

Завершает тройку лидеров ирландский актер Пол Мескала с идеальной на 92,38% внешностью. В первую пятерку также вошли звезда «Бэтмана» Роберт Паттинсон и актер из «Властелин колец: Кольца власти» Джек Лауден.

Далее следуют Джордж Клуни (89,9%), Николас Холт (89,84%), Чарльз Мелтон (88,46%), Идрис Эльба (87,94%) и индийский актер Шах Рукх Кхан (86,76%).

По итогам 2023 года самым красивым мужчиной планеты был назван актер Реге-Жан Пейджа, сыгравший герцога Гастингса в сериале «Бриджертоны».

Золотое сечение — это отношение частей к целому, при котором большая часть относится к меньшей так же, как целое относится к большей части.

Ранее итальянскую модель Монику Беллуччи назвали самой красивой актрисой всех времен и народов по итогам опроса, проведенного порталом ListChallenges.