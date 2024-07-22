Анджелина Джоли стала третьей в рейтинге самых красивых женщин всех времен: известно имя победительницы

Итальянскую модель Монику Беллуччи назвали самой красивой актрисой всех времен и народов по итогам опроса, проведенного порталом ListChallenges.

На втором месте оказалась звезда 50-х годов прошлого века Мэрилин Монро, за замыкает тройку самых красивых женщин голливудская актриса Анджелина Джоли.

Далее следует Джейн Мэнсфилд, прославившаяся в 1960-е году благодаря своей женственности. Завершает первую пятерку красавиц Рэкел Уэлч, известная по фильму «Миллион лет до нашей эры».

В рейтинге также отметились Брижит Бардо, Грейс Келли, Элизабет Тейлор, Натали Портман. На последней строчке оказалась британская актриса Хелена Бонем Картер. Всего в списке самых красивых женщин всех времен представлено 100 имен.

Ранее Тейлор Свифт не включили в рейтинг самых кассовых мировых туров. Победа досталась Мадонне, которая заработала $178 млн.