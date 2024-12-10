«Свидания — это не то, что его волнует»: Бен Аффлек не хочет отношений после развода с Дженнифер Лопес

Бен Аффлек не хочет вступать в отношения после развода с Дженнифер Лопес. Актер решил сосредоточиться на себе, детях и работе. Об этом пишет Page Six со ссылкой на источник.

По словам инсайдера, в настоящее время Бен Аффлек «не заинтересован» в новых отношениях после расставания с Дженнифер Лопес и «все еще приспосабливается к холостяцкой жизни». Собеседник издания отметил, что актер «сосредоточен на многочисленных проектах» по работе.

«В данный момент Бен не заинтересован в новых отношениях. Развод Бена с Дженнифер еще не завершен, но даже если бы он был завершен, свидания — это не то, что его волнует. Бен решил сосредоточиться на себе, своих детях и своей карьере», — заявил источник.

Напомним, слухи о проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком появились в мае этого года. Позднее стало известно, что 20 августа певица подала на развод с мужем. По данным источников, причиной разрыва супругов стали «непримиримые противоречия». Недавно актер привлек внимание СМИ, воссоединившись с бывшей женой Дженнифер Гарнер в День благодарения, артистка же отметила праздник без экс-возлюбленного.

Ранее сообщалось о том, что Бен Аффлек попросил бывшую жену найти ему новую девушку. По информации инсайдеров, актер считает, что Дженнифер Гарнер «отлично разбирается в людях и не даст пустить пыль в глаза».