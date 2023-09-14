Свидание или выгул собаки: звезды Голливуда предлагают свои услуги, чтобы поддержать бастующих

Звезды Голливуда предложили свои необычные услуги на аукционе, чтобы поддержать бастующих. Каждый желающий при деньгах может сходить с актером или актрисой на свидание или отдать им на выгул своего питомца. Об этом сообщает издание Variety.

В Сети появился аукцион с необычными лотами от знаменитостей. Представители кино готовы выполнить некоторые желания и заработать деньги для того, чтобы поддержать участников забастовки в Голливуде.

Теперь у каждого есть возможность поужинать с Бобом Оденкирком и Дэвидом Кроссом за 250 тысяч рублей, разрисовать стену в вашем доме со звездой «Однажды в Голливуде» Линой Данэм за 300 тысяч рублей, попросить актрису из «Американского пирога» Наташу Лионн помочь вам разгадать воскресный кроссворд в New York Times за 200 тысяч рублей.

За 55 тысяч рублей можно задать 20 вопросов Мэгги Джилленхол, а жители Лос-Анджелеса могут отдать свою собачку на выгул звезде сериалов «Большая маленькая ложь» и «Сумеречная зона» Адаму Скотту, цена вопроса – 200 тысяч рублей.

На аукционе также представлены личные вещи артистов и их автографы. Приобрести что-то интересное можно до 22 сентября. Деньги передадут в Фонд кино и телевидения для нужд кинематографистов. Напомним, что во время забастовки была приостановлена работа над многими фильмами и сериалами. Все это длится уже четыре месяца, а экономика потеряла из-за этого 5 миллиардов долларов.

Ранее мы писали о том, как супермодель Жизель Бюндхен купила особняк за 879 миллионов рублей.