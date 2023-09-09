Девять спален и футбольное поле: Жизель Бюндхен шокировала поклонников дорогой покупкой
Супермодель Жизель Бюндхен купила особняк за 879 миллионов рублей.
Супермодель Жизель Бюндхен приобрела роскошное поместье с девятью спальнями в районе Саутвест-Ранчес, на северо-западе Майами.
Оказывается, новый дом состоит из полноразмерного футбольного поля, бассейна, гидромассажной ванны, теннисного корта и площадки для верховой езды. Верховая езда давно является увлечением Жизель Бюндхен, а также ее детей от бывшего мужа Тома Брэди. Она также брала уроки по верховой езде в Коста-Рике.
На втором этаже дома есть спальня с отдельной гостиной, ванная комната и гардеробная. Кухня оборудована кварцевыми столешницами, привезенными из Италии. Также есть огромный остров с барной стойкой.
Отмечается, что сумма, которую супермодель заплатила за дом, составляет 879 миллионов рублей.
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