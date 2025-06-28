«Гендиректора ничего»: Шарлиз Терон разочаровалась в мужчинах после сайтов знакомств

49-летняя актриса Шарлиз Терон разочаровалась в приложениях для знакомств. Об этом соощает People.

Главная проблема площадок для знакомств с будущими половинками, по мнению Шарлиз, — люди, которые зачастую лгут о себе в описании.

Актриса поделилась с шоуменом Энди Коэном своим печальным опытом использования таких приложений. Звезда призналась, что ее зарегистрировал там друг, после чего она даже сходила на два свидания. Только вот встречи оказались неудачными.

«Но там у каждого парня есть фотография с фестиваля «Burning Man». И все они (в описаниях — прим. ред.) — гендиректора ничего», — подчеркнула она.

Более того, Шарлиз пожаловалась на мужчин, которые пишут, что занимаются спортом, а при встрече видно, что даже не приходили в тренажерный зал.

«А потом встречаешься с ними, а они совсем другие. И я прямо говорю: «Ну и зачем ты притворялся?» Нет, мне такое не нравится», — добавила актриса.

Ранее мы писали, что 48-летний Орландо Блум появился на свадьбе Джеффа Безоса в компании стилистки бывшей девушки Кэти Перри.