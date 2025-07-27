Свадьба обернулась скандалом: дочь Стива Джобса вышла замуж за олимпийского чемпиона

Дочь основателя Apple Стива Джобса Ив вышла замуж за олимпийского чемпиона Гарри Чарльза в Великобритании. Торжественная церемония по случаю бракосочетания пары продлится пять дней, но уже в первый день событие успело вызвать недовольство британцев. Об этом сообщает Daily Mail.

26 июля Ив Джобс расписалась с возлюбленным Гарри Чарльзом. Пара обменялась клятвами в церкви Святого Михаила и Всех ангелов в Грейт-Тью. Дочь Стива Джобса прибыла на свадьбу с опозданием по полчаса, а среди девяти подружек невесты оказалась дочь музыканта Брюса Спрингстина Джессика.

Как сообщается, всего торжества в старинном поместье Estelle Manor в Оксфордшире по случаю бракосочетания пары должны занять пять дней. Бюджет мероприятия превысил 6 млн долларов (500 млн рублей по нынешнему курсу). Примечательно, что 27-летняя Ив Джобс и 26-летний Гарри Чарльз самостоятельно оплатили свадьбу.

После церемонии молодожены тайно покинули церковь на лимузине Mercedes, отправившись на банкет, что вызвало недовольство местных жителей: они не смогли увидеть ни невесту, ни новоиспеченных супругов.

«Эта сонная деревня, в которой все это происходит, словно превратилась в запретную зону, полную агентов спецслужб и парней, которые выглядят так, будто работают на ФБР. Это очень тихое место недалеко от Котсуолдса. Все привыкли к туристам и знаменитостям, но это нечто особенное», — рассказал один из британцев.

Напомним, роман Ив Джобс и Гарри Чарльза начался в 2024 году во время Олимпийских игр в Париже. Пару объединила любовь к конному спорту. При этом они долгое время скрывали отношения.

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