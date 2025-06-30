«Они — отстой»: Шарлиз Терон резко высказалась о свадьбе Безоса и Санчес

Голливудская звезда и обладательница «Оскара» Шарлиз Терон неожиданно раскритиковала роскошную свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес, которая состоялась в Венеции и стоила около 50 миллионов долларов. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Актриса, известная своей прямотой, выступила на благотворительном вечере Block Party в поддержку своего фонда Charlize Theron Africa Outreach Project. В шутливой, но едкой манере она прокомментировала отсутствие приглашения на свадьбу миллиардера.

«Похоже, мы — единственные, кого не пригласили на свадьбу Безоса», — заявила Терон под смех зала. «Ну и ладно. Потому что они — отстой, а мы — классные», — добавила она.

Хотя ее слова могли показаться шуткой, многие увидели в них скрытую критику показной роскоши и социального неравенства. Затем Терон перешла к более серьезным темам, отметив глобальные проблемы. Она поблагодарила всех, кто оказался на этом мероприятии.

«Да, к черту их», — завершила она свою речь.

Свадьба Безоса, на которую съехались такие звезды как Леонардо Ди Каприо, семья Кардашьян и Орландо Блум вызвала не только положительные, но и отрицательные эмоции у публики.

Ранее мы писали о том, что свадьбу раскритиковали активисты. В Венеции даже появился баннер с надписью: «Если ты можешь арендовать Венецию для свадьбы, то можешь и платить больше налогов».