Свадьба не за горами: отношения Анджелины Джоли с рэпером Akala вышли на новый уровень

Рэпер Akala, которого называют новым возлюбленным актрисы Анджелины Джоли, познакомил ее со своей семьей. В последнее время звезды все больше времени проводят вместе, а тот факт, что экс-жена Брэда Питта уже знает близких бойфренда, указывает на серьезность их отношений. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник из окружения пары рассказал, что актрису и рэпера сблизила их общая любовь к истории. Отмечается, что Джоли поражена знаниями артиста, и он вдохновляет ее.

«Akala многому научил Анджелину Джоли в вопросах истории чернокожих британцев, пока она искала новый исходный материал для своих фильмов», - заявил инсайдер.

К слову, сами знаменитости свой роман не комментируют. Некоторые источники сообщают, что их связывает только дружба, так как у рэпера чувства к другой женщине - Шанель Ньюман. Но недавно появилось подтверждение, что Анджелина все-таки встречается с исполнителем. Они тайно провели две ночи в лондонском отеле.

Ранее российский актер Юра Борисов рассказал о встрече с Анджелиной Джоли в Торонто. Оказалось, что актриса подошла к нему, так как посмотрела фильм «Анора» с его участием.