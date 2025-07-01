Супругу принца Гарри Меган Маркл обвинили в мошенничестве с «эксклюзивным домашним» продуктом

Меган Маркл подозревают в очередном обмане. На это раз супругу принца Гарри обвиняют в мошенничестве с широко разрекламированным продуктом герцогини Сассекской — якобы домашним малиновым джемом. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно рекламе, «эксклюзивный продукт» герцогини производится на кухне в особняке Маркл. На деле все оказалось не так. Как утверждает издание, ее джем ничем не отличается от любого другого, который можно купить в обычном супермаркете.

Журналисты Daily Mail выяснили, что никакого особого рецепта у «королевского» джема нет. А производит его довольно известная в США компания — «Республика чая». Мало того, что «домашний» джем имеет промышленное происхождение, ложью оказалось и то, что это сугубо местный продукт.

Дело в том, что заводы предприятия находятся в штате Айдахо, а это в 2000 километрах от резиденции Маркл в Монтесито. Да и саму малину выращивают не в садах Калифорнии. Другими словами, по версии расследования издания, вся заявленная в рекламе информация оказалась неправдой.

Ранее «Страсти» писали о том, как герцогов Сассекских заподозрили в том, что они сфабриковали фотографии с дня рождения их дочери Лилибет, который семья провела в Диснейленде.